РФ вивела у Чорне й Азовське моря 4 кораблі-ракетоносії: який можливий залп

Нагадаємо, раніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу - знищені або пошкоджені. Він додав, що деякі з цих суден знищують вже після ремонту.

Також представник ВМС в розмові з виданням назвав причину, чому Росія перевела частину кораблів у Азовське море.

Крім того, Плетенчук пояснив у бесіді з РБК-Україна і велику паузу у використанні окупантами ракет "Калібр" - за його словами, вона пов'язана зі швидким переміщенням військово-морської бази в Новоросійськ. А самі ж ракети та системи заряджання залишалися в тимчасово окупованому Криму.

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