РФ вывела в Черное и Азовское моря 4 корабля-ракетоносителя: какой возможен залп

Напомним, ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью РБК-Украина рассказал, что треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя - уничтожены или повреждены. Он добавил, что некоторые из этих судов уничтожают уже после ремонта.

Также представитель ВМС в разговоре с изданием назвал причину, по которой Россия перевела часть кораблей в Азовское море.

Кроме того, Плетенчук объяснил в беседе с РБК-Украина и большую паузу в использовании оккупантами ракет "Калибр" - по его словам, она связана с быстрым перемещением военно-морской базы в Новороссийск. А сами ракеты и системы зарядки оставались во временно оккупированном Крыму.

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