РФ вивела у Чорне море ракетоносії. В ЗСУ розповіли, чи є загроза ударів "Калібрами"

За даними українських військових, в Чорному морі наразі спостерігаються 2 кораблі противника, які є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Але кількість самих таких ракет вказується як нульова.

Крім того, в Азовському морі ворожі кораблі сьогодні не фіксуються.

Немає російських кораблів також у Середземному морі.

У ВМС ЗСУ також поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 3 судна, жодне з них не продовжили рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 11 суден, з них 7 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - вже традиційно констатують в українських ВМС.