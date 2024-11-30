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РФ вивела у Чорне море ракетоносії. В ЗСУ розповіли, чи є загроза ударів "Калібрами"

Фото: з'явилися дані про російські ракетоносії в Чорному морі 30 листопада (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 30 листопада, фіксують російські військові кораблі, які країна-агресор вивела на бойове чергування. Вони є ракетоносіями, проте на бортах ворожих суден самих "Калібрів" немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил ЗСУ.

За даними українських військових, в Чорному морі наразі спостерігаються 2 кораблі противника, які є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Але кількість самих таких ракет вказується як нульова. 

Крім того, в Азовському морі ворожі кораблі сьогодні не фіксуються.

Немає російських кораблів також у Середземному морі.

У ВМС ЗСУ також поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 3 судна, жодне з них не продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 11 суден, з них 7 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - вже традиційно констатують в українських ВМС.

Раніше повідомлялося, що під час масованого комбінованого обстрілу території України 28 листопада російські окупанти для ударів використовували також ракети "Калібр" з касетними боєприпасами.

В коментарі РБК-Україна військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначив, що такі "Калібри" з касетними суббоєприпасами становлять подвійну загрозу.

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