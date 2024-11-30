РФ вывела в Черное море ракетоносители. В ВСУ рассказали, есть ли угроза удара "Калибрами"

По данным украинских военных, в Черном море сейчас наблюдаются 2 корабля противника, которые являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Но количество таких ракет указывается как нулевое.

Кроме того, в Азовском море вражеские корабли сегодня не фиксируются.

Нет российских кораблей также в Средиземном море.

В ВМС ВСУ также проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 3 судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 11 судов, из них 7 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - уже традиционно констатируют в украинских ВМС.