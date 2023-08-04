РФ вивела у Чорне море ракетоносій. Військові не виключають нових атак

Вона зазначила, що Росія вивела у Чорне море 15 своїх кораблів. Ще одне судно окупанти тримають в Азовському морі. При цьому загарбники намагаються розосередити своє корабельне угруповування.

"В Чорному морі цілком імовірно готуються до провокацій і намагаються розосередити свій корабельний склад, щоб він не був у одному місці скупчений. Що стосується ракетоносіїв, то зараз залишився один підводний човен на чергуванні. Це чотири ракети типу "Калібр", які готові до застосування", - сказала речницю.

Гуменюк не виключає, що окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні, тому рівень загрози залишається високим.

Останні атаки РФ

В ніч на 2 серпня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Сили ППО знищили 23 дрони, але були влучання. Зокрема, росіяни вдарили по одному з українських портів, а через падіння збитих дронів у Києві та області зафіксували руйнування.

Крім того, в ніч на 3 серпня російські війська випустили у бік Києві 15 дронів. На щастя, сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попереджала, що після дронових атак окупанти можуть застосувати ракети.

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