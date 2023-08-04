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РФ вывела в Черное море ракетоноситель. Военные не исключают новые атаки

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия держит в Черном море носитель крылатых ракет. Военные предупреждают, что уровень ракетной угрозы остается высоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что Россия вывела в Черное море 15 своих кораблей. Еще одно судно оккупанты держат в Азовском море. При этом захватчики пытаются рассредоточить свою корабельную группировку.

"В Черном море вполне вероятно готовятся к провокациям и пытаются рассредоточить свой корабельный состав, чтобы он не был в одном месте скученный. Что касается ракетоносителей, то сейчас осталась одна подлодка на дежурстве. Это четыре ракеты типа "Калибр", которые готовы к применению ", - сказала спикер.

Гуменюк не исключает, что оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине, поэтому уровень угрозы остается высоким.

Последние атаки РФ

В ночь на 2 августа российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства. Силы ПВО уничтожили 23 дрона, но были попадания. В частности, россияне ударили по одному из украинских портов, а из-за падения сбитых дронов в Киеве и области зафиксировали разрушения.

Кроме того, в ночь на 3 августа российские войска выпустили в сторону Киева 15 дронов. К счастью, силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупреждала, что после дроновых атак оккупанты могут применить ракеты.

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