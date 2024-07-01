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РФ вивела у Чорне море ракетоносій, але без "Калібрів" на борту, - ВМС

Ілюстративне фото: РФ вивела у Чорне море носій ракет "Калібр" (скрін із відео)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному морі сьогодні вранці, 1 липня, фіксується перебування одного російського корабля-ракетоносія, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Разом з тим на борту судна відсутні ракети типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Військові зазначили, що в Азовському морі не помічено знаходження російських носіїв ракет.

За даними ВМС ЗСУ, станом на ранок понеділка фіксуються:

  • в Чорному морі - 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні,
  • в Азовському морі - 2 кораблі РФ, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

Крім того, в Середземному морі спостерігаються 2 кораблі противника, які є носіями крилатих ракет "Калібр", та із загальним залпом до 24 ракет.

Також військові розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, раніше у Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що РФ почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря. Українські військові назвали це поворотним моментом.

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін заявив, що використання дронів Magura в Азовському морі залежатиме від обстановки та умов, в яких доведеться працювати.

Додамо, за словами речника ВМС Плетенчука, третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу - знищені або пошкоджені.

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