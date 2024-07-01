РФ вивела у Чорне море ракетоносій, але без "Калібрів" на борту, - ВМС

В Чорному морі сьогодні вранці, 1 липня, фіксується перебування одного російського корабля-ракетоносія, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Разом з тим на борту судна відсутні ракети типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Військові зазначили, що в Азовському морі не помічено знаходження російських носіїв ракет.
За даними ВМС ЗСУ, станом на ранок понеділка фіксуються:
Крім того, в Середземному морі спостерігаються 2 кораблі противника, які є носіями крилатих ракет "Калібр", та із загальним залпом до 24 ракет.
Також військові розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
Нагадаємо, раніше у Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що РФ почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря. Українські військові назвали це поворотним моментом.
Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін заявив, що використання дронів Magura в Азовському морі залежатиме від обстановки та умов, в яких доведеться працювати.
Додамо, за словами речника ВМС Плетенчука, третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу - знищені або пошкоджені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.