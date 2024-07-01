РФ вивела у Чорне море ракетоносій, але без "Калібрів" на борту, - ВМС

Нагадаємо, раніше у Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що РФ почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря. Українські військові назвали це поворотним моментом.

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін заявив, що використання дронів Magura в Азовському морі залежатиме від обстановки та умов, в яких доведеться працювати.

Додамо, за словами речника ВМС Плетенчука, третина кораблів Чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу - знищені або пошкоджені.

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