РФ вывела в Черное море ракетоноситель, но без "Калибров" на борту, - ВМС

Напомним, ранее в Военно-морских силах ВСУ отметили, что РФ начала запускать по Украине ракеты "Калибр" из Азовского моря. Украинские военные назвали это поворотным моментом.

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин заявил, что использование дронов Magura в Азовском море будет зависеть от обстановки и условий, в которых придется работать.

Добавим, по словам спикера ВМС Плетенчука, треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя - уничтожены или повреждены.

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