РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп ракет

Фото: росіяни готові запустити по Україні більше 20 ракет "Калібр" (YouTube)

Росіяни вивели в акваторію Чорного моря чотири військових кораблі. Усі вони є носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.