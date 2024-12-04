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РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп ракет

Середа 04 грудня 2024 06:51
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РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп ракет Фото: росіяни готові запустити по Україні більше 20 ракет "Калібр" (YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни вивели в акваторію Чорного моря чотири військових кораблі. Усі вони є носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

За даними військових, у разі атаки, агресор може запустити в напрямку України до 24 ракет "Калібр".

Водночас, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають 6 ворожих кораблів. З них запустити "Калібри" можуть 4 судна, загальний можливий залп - до 41 ракети.

РФ вивела у Чорне море носії &quot;Калібрів&quot;: який можливий залп ракет

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - зазначають військові.

Атаки "Калібрами" по території України

Востаннє російські терористи запускали крилаті ракети "Калібр" по Україні під час масованої атаки 29 листопада. Ворог випустив 28 ракет цього типу з акваторії Чорного моря.

Причому "Калібри" були з касетними боєприпасами, що при ураженні становлять подвійну загрозу.

Раніше у ВМС ЗСУ зазначили, що ефективність застосування "Калібрів" проти України останнім часом істотно знизилася.

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