РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен залп ракет

Россияне вывели в акваторию Черного моря четыре военных корабля. Все они являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - отмечают военные.

За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

В Средиземном море находятся 6 вражеских кораблей. Из них запустить "Калибры" могут 4 судна, общий вероятный залп - до 41 ракеты.

В то же время, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

По данным военных, в случае атаки, агрессор может запустить в направлении Украины до 24 ракет "Калибр".

Атаки "Калибрами" по территории Украины

Последний раз российские террористы запускали крылатые ракеты "Калибр" по Украине во время массированной атаки 29 ноября. Враг выпустил 28 ракет этого типа из акватории Черного моря.

Причем "Калибры" были с кассетными боеприпасами, которые при поражении представляют двойную угрозу.

Ранее в ВМС ВСУ отметили, что эффективность применения "Калибров" против Украины в последнее время существенно снизилась.

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