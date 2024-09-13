РФ вивела 4 кораблі з "Калібрами" в Чорне море, є загроза атаки, - ЗСУ

В акваторії Чорного моря пізно ввечері 13 вересня фіксуються чотири ворожі корабі-ракетоносії. Є загроза російських атак із застосуванням "Калібрів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України.
"Увага! В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр"", - передали військові.
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Раніше повідомлялося, що у п'ятницю ввечері був зафіксований запуск російськими окупантами кількох груп "Шахедів" у бік України. Ворожі ударні безпілотники заходили у повітряний простір з північного напрямку.
Так, у кількох областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе.
Нагадаємо, після масованого комбінованого удару по Україні 26-27 серпня, коли РФ для обстрілу також застосовувала "Калібри" з корабельного угруповання, ворожі судна фіксуються в Чорному морі регулярно. Однак останнім часом фіксується максимум один ракетоносій у цій акваторії.
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