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У ЗСУ розповіли про російський носій "Калібрів" у Чорному морі, та який можливий залп

Середа 11 вересня 2024 08:10
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У ЗСУ розповіли про російський носій "Калібрів" у Чорному морі, та який можливий залп Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі сьогодні вранці, 11 вересня, був зафіксований один російський військовий корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові зазначили, що це вороже судно в акваторії Чорного моря у разі ракетної атаки здатне застосувати для удару до 4 ракет загальним залпом.

Натомість в Азовському морі кораблі країни-агресора не спостерігаються.

Крім того, передали у ВМС ЗСУ, в Середземному морі був помічений один російський корабель-ракетоносій, загальним залпом до 4 "Калібрів".

У ЗСУ розповіли про російський носій &quot;Калібрів&quot; у Чорному морі, та який можливий залп

В українському військовому відомстві розповіли, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 3 судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 9 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Також у ВМС ЗСУ констатували, вже традиційно, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Раніше повідомлялося, що після масованого комбінованого удару по Україні 26-27 серпня, коли РФ для обстрілу також застосовувала "Калібри" з корабельного угруповання, ворожі судна фіксуються в Чорному морі регулярно.

Також раніше повідомлялося, що 24 серпня бійці Військово-Морських сил ЗСУ "привітали" окупантів та уразили позиції ворога на Кінбурнській косі.

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Черное море Азовское море ВМС України
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