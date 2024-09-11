У ЗСУ розповіли про російський носій "Калібрів" у Чорному морі, та який можливий залп

У Чорному морі сьогодні вранці, 11 вересня, був зафіксований один російський військовий корабель. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові зазначили, що це вороже судно в акваторії Чорного моря у разі ракетної атаки здатне застосувати для удару до 4 ракет загальним залпом.

Натомість в Азовському морі кораблі країни-агресора не спостерігаються.

Крім того, передали у ВМС ЗСУ, в Середземному морі був помічений один російський корабель-ракетоносій, загальним залпом до 4 "Калібрів".

В українському військовому відомстві розповіли, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 3 судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 9 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Також у ВМС ЗСУ констатували, вже традиційно, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).