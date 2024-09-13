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РФ вывела 4 корабля с "Калибрами" в Черное море, есть угроза атаки, - ВСУ

Пятница 13 сентября 2024 23:57
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РФ вывела 4 корабля с "Калибрами" в Черное море, есть угроза атаки, - ВСУ Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В акватории Черного моря поздно вечером 13 сентября фиксируются четыре вражеских корабля-ракетоносителя. Есть угроза российских атак с применением "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Внимание! В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр"", - передали военные.

В Воздушных силах призывали граждан отправляться в укрытия при объявлении воздушной тревоги в соответствующих областях.

РФ вывела 4 корабля с &quot;Калибрами&quot; в Черное море, есть угроза атаки, - ВСУ

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером был зафиксирован запуск российскими оккупантами нескольких групп "Шахедов" в сторону Украины. Вражеские ударные беспилотники заходили в воздушное пространство с северного направления.

Так, в нескольких областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе.

Напомним, после массированного комбинированного удара по Украине 26-27 августа когда РФ для обстрела также применяла "Калибры" с корабельной группировки, вражеские суда фиксируются в Черном море регулярно. Однако в последнее время фиксируется максимум один ракетоноситель в этой акватории.

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