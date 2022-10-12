РФ витратила значну частину своїх високоточних керованих боєприпасів, - Reuters

Росія витратила значну частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Її промисловість не може виробляти всі види боєприпасів та систем озброєння через західні санкції", - заявив високопоставлений представник НАТО.

Також чиновник сказав, що не знає, скільки часу потрібно Росії, щоб мобілізувати 300 000 військовослужбовців в рамках часткової мобілізації в РФ.

"Це може тривати кілька місяців", - додав представник НАТО.