РФ витратила значну частину своїх високоточних керованих боєприпасів, - Reuters

Росія витратила значну частину своїх високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Її промисловість не може виробляти всі види боєприпасів та систем озброєння через західні санкції", - заявив високопоставлений представник НАТО.
Також чиновник сказав, що не знає, скільки часу потрібно Росії, щоб мобілізувати 300 000 військовослужбовців в рамках часткової мобілізації в РФ.
"Це може тривати кілька місяців", - додав представник НАТО.
Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти завдали масованих ракетних ударів по Києву та ряду міст України. Внаслідок ударів, за попередньою інформацією, багато загиблих та постраждалих.
Для ударів по території України у понеділок, 10 жовтня, росіяни використовували ракети та БПЛА. Оприлюднено мапу польоту ворожих снарядів.
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