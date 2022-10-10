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Масований обстріл України: Залужний показав карту польоту ракет

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Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 21:03
Масований обстріл України: Залужний показав карту польоту ракет Ілюстративне фото: оприлюднено мапу польоту ракет під час масованого обстрілу України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Для ударів по території України у понеділок, 10 жовтня, росіяни використовували ракети та БПЛА. Оприлюднено мапу польоту ворожих снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Twitter.

Залужний показав карту, на якій, за його словами, можна побачити траєкторію польоту ворожих ракет у період з 10:20 до 11:00 10 жовтня.

Масований обстріл України: Залужний показав карту польоту ракетКарта польоту російських ракет (twitter.com/CinC_AFU)

"Противник використав ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні ракети та розвідувально-ударні БПЛА типу "Шахед-136", - розповів Залужний.

При цьому він додав, що українські військові продемонстрували професіоналізм і відданість своїй справі, знищивши більшість ракет за такої інтенсивності одночасних атак росіян.

Головнокомандувач підкреслив, що зараз бійці ЗСУ змушені протистояти подібним ворожим атакам, використовуючи зброю радянської доби, якої недостатньо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні 10 жовтня. Внаслідок атак є жертви серед мирного населення.

Більш детально про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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