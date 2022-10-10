Масований обстріл України: Залужний показав карту польоту ракет

Для ударів по території України у понеділок, 10 жовтня, росіяни використовували ракети та БПЛА. Оприлюднено мапу польоту ворожих снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Twitter .

Залужний показав карту, на якій, за його словами, можна побачити траєкторію польоту ворожих ракет у період з 10:20 до 11:00 10 жовтня.

Карта польоту російських ракет (twitter.com/CinC_AFU)

"Противник використав ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні ракети та розвідувально-ударні БПЛА типу "Шахед-136", - розповів Залужний.

При цьому він додав, що українські військові продемонстрували професіоналізм і відданість своїй справі, знищивши більшість ракет за такої інтенсивності одночасних атак росіян.

Головнокомандувач підкреслив, що зараз бійці ЗСУ змушені протистояти подібним ворожим атакам, використовуючи зброю радянської доби, якої недостатньо.