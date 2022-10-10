Масований обстріл України: Залужний показав карту польоту ракет
Для ударів по території України у понеділок, 10 жовтня, росіяни використовували ракети та БПЛА. Оприлюднено мапу польоту ворожих снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Twitter.
Залужний показав карту, на якій, за його словами, можна побачити траєкторію польоту ворожих ракет у період з 10:20 до 11:00 10 жовтня.
Карта польоту російських ракет (twitter.com/CinC_AFU)
"Противник використав ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні ракети та розвідувально-ударні БПЛА типу "Шахед-136", - розповів Залужний.
При цьому він додав, що українські військові продемонстрували професіоналізм і відданість своїй справі, знищивши більшість ракет за такої інтенсивності одночасних атак росіян.
Головнокомандувач підкреслив, що зараз бійці ЗСУ змушені протистояти подібним ворожим атакам, використовуючи зброю радянської доби, якої недостатньо.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні 10 жовтня. Внаслідок атак є жертви серед мирного населення.
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