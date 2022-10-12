РФ потратила значительную часть своих высокоточных управляемых боеприпасов, - Reuters

Россия израсходовала значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Ее промышленность не может производить все виды боеприпасов и систем вооружения из-за западных санкций", - заявил высокопоставленный представитель НАТО.

Также чиновник сказал, что не знает, сколько времени нужно России, чтобы мобилизовать 300 тысяч военнослужащих в рамках частичной мобилизации в РФ.

"Это может занять несколько месяцев", - добавил представитель НАТО.