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У РФ виступили за продовження "зернової угоди", але лише на 60 днів

Фото: заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії виступили за продовження "зернової угоди" після закінчення терміну її дії 18 березня, але тільки на 60 днів.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Російська сторона, відзначаючи пакетний характер запропонованих генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем стамбульських домовленостей, не заперечує проти чергового продовження чорноморської ініціативи після закінчення другого терміну 18 березня, але тільки на 60 днів", - заявив він.

У липні минулого року Туреччина, ООН, Росія та Україна підписали в Стамбулі угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, припиненого після початку військового вторгнення Росії в Україну.

Угоду щодо зерна було продовжено ще на 120 днів, починаючи з 19 листопада.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна наполягає на безстроковому продовженні "зернової угоди".

Крім того, раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв, що Анкара впевнена, що "зернову угоду" буде продовжено.

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