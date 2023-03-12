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У Туреччині висловили впевненість у продовженні "зернової угоди"

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Анкара, Неділя 12 березня 2023 15:27
У Туреччині висловили впевненість у продовженні "зернової угоди" Фото: міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина впевнена, що "зернова угода", термін дії якої закінчується 18 березня, буде продовжено.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

"Обидві сторони (Росія та Україна, - ред.) налаштовані позитивно, і ми віримо, що вона (угода, - ред.) буде продовжена", - заявив він.

Акар підтвердив зусилля Туреччини щодо забезпечення подальшої реалізації Стамбульської угоди і заявив, що в рамках цієї угоди нужденним було доставлено майже 24 мільйони тонн зерна.

У липні минулого року Туреччина, ООН, Росія та Україна підписали в Стамбулі угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, призупиненого після початку військового вторгнення Росії в Україну.

Угоду щодо зерна було продовжено ще на 120 днів, починаючи з 19 листопада.

Нагадаємо, Туреччина веде переговори з ООН, Україною та РФ щодо продовження дії зернової угоди. Офіційна Анкара побачила з боку Москви "позитивну повістку".

Зазначимо, що наступного тижня ООН та Росія обговорять продовження зернової угоди.

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