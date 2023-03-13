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В РФ выступили за продление "зернового соглашения", но только на 60 дней

Фото: заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

В России выступили за продление "зернового соглашения" после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", - заявил он.

В июле прошлого года Турция, ООН, Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, приостановленного после начала военного вторжения России в Украину.

Соглашение по зерну было продлено еще на 120 дней, начиная с 19 ноября.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина настаивает на бессрочном продлении "зернового соглашения".

Кроме того, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Анкара уверена, что "зерновое соглашение" будет продлено.

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