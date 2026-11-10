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РФ випустила по Україні ракету "Іскандер" та 162 дрони: як ППО відбила нічну атаку

08:33 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: протиповітряна оборона (Getty Images)

У ніч на 10 листопада Росія запустила по Україні балістичну ракету та 162 безпілотники. Сили ППО знешкодили 135 дронів, але є влучання на 19 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Повітряних сил ЗС України.

За даними військових, для атаки росіяни застосували одну балістичну ракету "Іскандер-М", запущену з району Міллерово Ростовської області РФ, а також 162 ударні безпілотники.

Серед дронів були апарати типу Shahed, зокрема 96 реактивних, "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія". Їх запускали з напрямків Брянська, Орла, Шаталова та Міллерово в Росії, а також із тимчасово окупованого Криму - району Гвардійського.

Відбивали повітряну атаку українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 135 ворожих безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів. Серед них - 70 реактивних Shahed.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях. Ще на дев'яти місцях впали уламки збитих цілей.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада російські війська завдали удару по Переяславу на Київщині. Внаслідок атаки пошкоджено комунальний будинок, де проживали люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду. Двоє людей дістали поранення, усіх мешканців евакуювали. Будівля зазнала часткових руйнувань.

Крім того, цієї ночі російські війська атакували Полтаву та Кременчук. У Полтавському районі дрон влучив в енергетичний об'єкт, через що в обласному центрі виникли перебої зі світлом і водою. У Кременчуці під удар потрапило промислове підприємство.

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Російська ФедераціяУкраїнаППОПовітряні сили України