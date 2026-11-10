РФ випустила по Україні ракету "Іскандер" та 162 дрони: як ППО відбила нічну атаку

За даними військових, для атаки росіяни застосували одну балістичну ракету "Іскандер-М", запущену з району Міллерово Ростовської області РФ, а також 162 ударні безпілотники.

Серед дронів були апарати типу Shahed, зокрема 96 реактивних, "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія". Їх запускали з напрямків Брянська, Орла, Шаталова та Міллерово в Росії, а також із тимчасово окупованого Криму - району Гвардійського.

Відбивали повітряну атаку українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 135 ворожих безпілотників Shahed, "Гербера" та інших типів. Серед них - 70 реактивних Shahed.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях. Ще на дев'яти місцях впали уламки збитих цілей.