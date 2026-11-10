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Удар РФ по Переяславу пошкодив будинок з людьми, які потребують догляду: що відомо

01:47 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Удар РФ по Переяславу пошкодив будинок з людьми, які потребують догляду: що відомо Фото: ДСНС на виклику після атаки (ДСНС України)
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РФ вдарила близько опівночі 10 листопада по Переяславу, що на Київщині. Пошкоджено будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови ОВА Київщини Тимура Ткаченка.

"У Переяславі внаслідок російського удару пошкоджено будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду", - написав Ткаченко.

В результаті удару двоє людей отримали поранення, їх доправили до лікарні. Всі люди, які на момент події перебували у закладі - евакуйовані. Будівля частково зруйнована.

"Важливо, щоб зараз кожен із них був у безпеці та отримав необхідну підтримку. На місці працюють відповідні служби. Координуємо всі необхідні дії, щоб допомогти людям і забезпечити їхнє безпечне розміщення", - додали в ОВА.

Слід зазначити, Повітряні Сили близько опівночі повідомляли про рух реактивних дронів на Київщину. Активність ворожих БпЛА відслідковувалась вже й під час підготовки новини - після першої години ночі 10 листопада.

ДСНС офіційно поки не надала інформації про атаку та ліквідацію її наслідків.

Моніторингові канали, які відслідковують повітряні цілі РФ, опублікували таку карту України станом на 1:00 вівторка:

Удар РФ по Переяславу пошкодив будинок з людьми, які потребують догляду: що відомо

Нагадаємо, днями росіяни атакували енергетичні об'єкти Київщини. Троє людей дістали травми.

Ще раніше ми писали, як росіяни випустили по енергетиці Білої Церкви три реактивні дрони.

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