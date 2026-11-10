РФ выпустила по Украине ракету "Искандер" и 162 дрона: как ПВО отразила ночную атаку

В ночь на 10 ноября Россия запустила по Украине баллистическую ракету и 162 беспилотника. Силы ПВО обезвредили 135 дронов, но есть попадания на 19 локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Воздушных сил ВС Украины.
По данным военных, для атаки россияне применили одну баллистическую ракету "Искандер-М", запущенную из района Миллерово Ростовской области РФ, а также 162 ударных беспилотника.
Среди дронов были аппараты типа Shahed, в том числе 96 реактивных, "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия". Их запускали по направлениям Брянска, Орла, Шаталова и Миллерово в России, а также из временно оккупированного Крыма – района Гвардейского.
Отражалась воздушная атака украинской авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны.
По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 135 вражеских беспилотников Shahed, Гербера и других типов. Среди них – 70 реактивных Shahed.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 19 локациях. Еще на девяти местах рухнули обломки сбитых целей.
Напомним, в ночь на 10 ноября российские войска нанесли удар по Переяславу в Киевской области. В результате атаки поврежден коммунальный дом, где проживали люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе. Два человека получили ранения, всех жителей эвакуировали. Здание испытало частичные разрушения.
Кроме того, этой ночью российские войска атаковали Полтаву и Кременчуг. В Полтавском районе дрон попал в энергетический объект, из-за чего в областном центре возникли перебои со светом и водой. В Кременчуге под удар попало промышленное предприятие.