РФ выпустила по Украине ракету "Искандер" и 162 дрона: как ПВО отразила ночную атаку

По данным военных, для атаки россияне применили одну баллистическую ракету "Искандер-М", запущенную из района Миллерово Ростовской области РФ, а также 162 ударных беспилотника.

Среди дронов были аппараты типа Shahed, в том числе 96 реактивных, "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия". Их запускали по направлениям Брянска, Орла, Шаталова и Миллерово в России, а также из временно оккупированного Крыма – района Гвардейского.

Отражалась воздушная атака украинской авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны.

По состоянию на 07:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 135 вражеских беспилотников Shahed, Гербера и других типов. Среди них – 70 реактивных Shahed.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа на 19 локациях. Еще на девяти местах рухнули обломки сбитых целей.