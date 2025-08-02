РФ випустила по Україні понад 50 дронів з п'яти напрямків. Як відпрацювала ППО

У ніч на 2 серпня Росія атакувала Україну понад 50 безпілотниками з різних напрямків, зокрема з окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росія завдала чергової атаки по території України. Протягом ночі з 1 на 2 серпня, починаючи з 18:00, окупанти запустили 53 засоби повітряного нападу. Серед них - 45 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори, а також 8 швидкісних реактивних безпілотників із Брянської області. Запуски зафіксовано з кількох напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ та область (РФ);

Гвардійське (тимчасово окупований Крим). До протидії повітряній атаці залучались підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні системи. Станом на ранок 2 серпня, за попередніми даними, протиповітряна оборона знищила або подавила 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників,

37 ударних дронів Shahed та імітаторів. Влучання БпЛА зафіксовано у п’яти локаціях, ще на двох - падіння уламків збитих дронів.