РФ выпустила по Украине более 50 дронов с пяти направлений. Как отработала ПВО

В ночь на 2 августа Россия атаковала Украину более 50 беспилотниками с разных направлений, в том числе из оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Россия нанесла очередную атаку по территории Украины. В течение ночи с 1 на 2 августа, начиная с 18:00, оккупанты запустили 53 средства воздушного нападения. Среди них - 45 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы, а также 8 скоростных реактивных беспилотников из Брянской области. Запуски зафиксированы с нескольких направлений: Миллерово, Курск, Брянск и область (РФ);

Гвардейское (временно оккупированный Крым). К противодействию воздушной атаке привлекались подразделения авиации, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы. По состоянию на утро 2 августа, по предварительным данным, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 45 воздушных целей: 8 реактивных беспилотников,

37 ударных дронов Shahed и имитаторов. Попадание БпЛА зафиксировано в пяти локациях, еще на двух - падение обломков сбитых дронов.