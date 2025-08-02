РФ выпустила по Украине более 50 дронов с пяти направлений. Как отработала ПВО
В ночь на 2 августа Россия атаковала Украину более 50 беспилотниками с разных направлений, в том числе из оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Россия нанесла очередную атаку по территории Украины. В течение ночи с 1 на 2 августа, начиная с 18:00, оккупанты запустили 53 средства воздушного нападения.
Среди них - 45 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы, а также 8 скоростных реактивных беспилотников из Брянской области.
Запуски зафиксированы с нескольких направлений:
- Миллерово, Курск, Брянск и область (РФ);
- Гвардейское (временно оккупированный Крым).
К противодействию воздушной атаке привлекались подразделения авиации, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы.
По состоянию на утро 2 августа, по предварительным данным, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 45 воздушных целей:
- 8 реактивных беспилотников,
- 37 ударных дронов Shahed и имитаторов.
Попадание БпЛА зафиксировано в пяти локациях, еще на двух - падение обломков сбитых дронов.
Напомним, что в ночи 2 августа значительная часть Изюмского района, включая город Изюм Харьковской области, остались без света. Причиной стал обстрел со стороны россиян.
По состоянию на сейчас энергетики уже выполняют работы по восстановлению питания в громаде, и частично уже есть результаты.