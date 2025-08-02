Вночі Ізюм Харківської області залишився без світла: причиною стала атака РФ
Цієї ночі значна частина Ізюмської району, включаючи місто Ізюм Харківської області, залишилися без світла. Причиною став обстріл з боку росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізюмської МВА.
"Вночі в результаті ворожих обстрілів значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії, місто Ізюм відповідно теж залишилось знеструмленим", - йдеться у повідомленні.
Станом на зараз енергетики вже виконують роботи по відновленню живлення в громаді, і частково вже є результати.
"Водопостачання і водовідведення в місті вже працює від основного електропостачання. Дякуємо і віримо в краще", - додали у міській військовій адміністрації.
Обстріл Харківської області
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Харківську область, застосовуючи для цього дрони, ракети та авіабомби.
Наприклад, увечері 17 липня Ізюм був атакований дронами. Незабаром з'ясувалося, що безпілотник влучив у промислову зону, через що виникла пожежа.
Крім того, вранці 18 липня росіяни завдали удару по Чугуєву. Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, дільницю сімейного лікаря, навчальний заклад, а також повідомлялося про 4 постраждалих.