РФ вночі випустила 322 дрони та ракети. Основний напрямок удару - Київ

Наслідки обстрілу 10 червня

Внаслідок нічного обстрілу, 10 червня, найбільше постраждали Київ, а також Київська та Одеська області. Під ударом була цивільна інфраструктура.

У столиці падіння дронів або їхніх уламків зафіксовано щонайменше в семи районах міста. Внаслідок вибухів кілька мешканців отримали поранення - частину госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. Також виникли пожежі в бізнес-центрі та житлових будинках.

Детальніше про наслідки обстрілу столиці - у матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що сьогодні був один з найбільших ударів по Києву.

Крім того, в Одесі дрони РФ пошкодили пологовий будинок, медклініку й автівки. Через прильоти в місті загинули двоє чоловіків, постраждали дев'ятеро людей.

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