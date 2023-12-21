Київську область атакували дрони, працювала ППО

У Київській області пролунали вибухи сьогодні вночі, 21 грудня. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні. Атаки дронів Росіяни регулярно намагаються завдавати ударів по Україні за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Ввечері 20 грудня, окупанти знову запустили ударні дрони по Україні. За інформацією військових, кілька груп БпЛА ворога заходили з півдня. Сили протиповітряної оборони знищили два "Шахеди" в Сумській та Дніпропетровській областях.