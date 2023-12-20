Українські воїни знищили два "Шахеди" в Сумській області

Сили протиповітряної оборони сьогодні ввечері, 20 грудня, знищили два "Шахеди" в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

Зазначається, що в небі над Сумською областю силами протиповітряної оборони знищено два ворожі БпЛА типу "Шахед".

"Дякуємо нашим захисникам неба", - пише обласна військова адміністрація.

Також там уточнили, що ППО продовжує роботу.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати ударів по Україні за допомогою іранських дронів-камікадзе "Шахед". Вони постійно запускають їх у темну пору доби, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони.

Сьогодні увечері росіяни запустили ударні дрони по Україні. Під загрозою південні та східні області. За інформацією військових, кілька груп безпілотників ворога атакують з півдня. Вони прямують з Херсонської області у бік Кривого Рогу.

Водночас, як зазначають Повітряні сили, кілька груп дронів летять з Курської області у напрямку Сумської області.