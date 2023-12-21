Сили ППО знищили 2 безпілотника над Дніпропетровською областю
Сили протиповітряної оборони знищили два ворожі безпілотники у Дніпропетровській області ввечері 20 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.
Голова обласної військової адміністрації зазначив, що ворожі дрони було знищено в Криворізькому та Дніпровському районах.
"Дякуємо захисникам з ПвК Схід за спокійний сон наших дітей", - йдеться у повідомленні.
Атаки дронів
Росіяни регулярно намагаються завдавати ударів по Україні за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
Ввечері 20 грудня, окупанти знову запустили ударні дрони по Україні. За інформацією військових, кілька груп БпЛА ворога заходили з півдня.
Сили протиповітряної оборони знищили два "Шахеди" в Сумській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.