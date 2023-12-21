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Сили ППО знищили 2 безпілотника над Дніпропетровською областю

Дніпропетровська область, Четвер 21 грудня 2023 00:01
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Сили ППО знищили 2 безпілотника над Дніпропетровською областю Фото: ППО збила 2 ворожі безпілотники над Дніпропетровською областю (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сили протиповітряної оборони знищили два ворожі безпілотники у Дніпропетровській області ввечері 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Голова обласної військової адміністрації зазначив, що ворожі дрони було знищено в Криворізькому та Дніпровському районах.

"Дякуємо захисникам з ПвК Схід за спокійний сон наших дітей", - йдеться у повідомленні.

Атаки дронів

Росіяни регулярно намагаються завдавати ударів по Україні за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Ввечері 20 грудня, окупанти знову запустили ударні дрони по Україні. За інформацією військових, кілька груп БпЛА ворога заходили з півдня.

Сили протиповітряної оборони знищили два "Шахеди" в Сумській області.

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Війна Росії проти України Дніпропетровська область атака дронів ПВО
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