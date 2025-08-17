РФ випустила по Україні "Іскандер" і десятки дронів: в кількох областях влучання

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, раніше у мережі повідомляли, що нібито Росія готується розширити свої атаки на Україну і за один раз випускати до тисячі дронів.

Також німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що РФ нібито планує запускати по Україні до 2 тисяч безпілотників одночасно. Проте у Повітряних силах закликали обережно коментувати інформацію про нібито нарощення атак РФ.

За даними ГУР, Росія збирається нарощувати виробництво безпілотників різних типів, зокрема і уданих "Шахедів". А британська розвідка повідомила, що РФ у липні оновила рекорд ударів дронами по Україні. За місяць окупанти випустили 6200 безпілотників.