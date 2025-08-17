РФ выпустила по Украине "Искандер" и десятки дронов: в нескольких областях попадания

Массированные атаки РФ

Напомним, ранее в сети сообщали, что якобы Россия готовится расширить свои атаки на Украину и за один раз выпускать до тысячи дронов.

Также немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что РФ якобы планирует запускать по Украине до 2 тысяч беспилотников одновременно. Однако в Воздушных силах призвали осторожно комментировать информацию о якобы наращивании атак РФ.

По данным ГУР, Россия собирается наращивать производство беспилотников различных типов, в том числе и удачных "Шахедов". А британская разведка сообщила, что РФ в июле обновила рекорд ударов дронами по Украине. За месяц оккупанты выпустили 6200 беспилотников.