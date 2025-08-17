RU

РФ выпустила по Украине "Искандер" и десятки дронов: в нескольких областях попадания

Фото: РФ выпустила "Искандер" и десятки дронов по Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 17 августа атаковала Украину десятками дронов. Также оккупанты выпустили баллистическую ракету "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне выпустили 60 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с пяти направлений - Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 40 беспилотников на севере и востоке страны.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание ракеты и 20 дронов на 12 локациях в прифронтовых районах. Попадания зафиксированы в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

 

Массированные атаки РФ

Напомним, ранее в сети сообщали, что якобы Россия готовится расширить свои атаки на Украину и за один раз выпускать до тысячи дронов.

Также немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что РФ якобы планирует запускать по Украине до 2 тысяч беспилотников одновременно. Однако в Воздушных силах призвали осторожно комментировать информацию о якобы наращивании атак РФ.

По данным ГУР, Россия собирается наращивать производство беспилотников различных типов, в том числе и удачных "Шахедов". А британская разведка сообщила, что РФ в июле обновила рекорд ударов дронами по Украине. За месяц оккупанты выпустили 6200 беспилотников.

