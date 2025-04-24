Летіло все - "Калібри", балістика і "Шахеди". КМВА уточнила наслідки атаки на Київ
Російські окупанти в ніч на 24 квітня завдали комбінованого удару по Києву. Загарбники випустили ракети різних типів та дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.
"Летіло все: "Калібри", балістика, "Шахеди". В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45", - зазначив Ткаченко.
Наслідки атаки ворожих дронів та ракет зафіксовано у п'яти районах Києва, а саме:
- Голосіївський район - горіли автомобілі, гаражі, уламки впали на території нежитлової забудови. Сталося часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адмінбудівлі.
- Шевченківський район - дрон упав на відкритій території, горіли гаражі та нежитлова забудова. Сталося руйнування адмінбудівлі.
- Святошинський район - частково зруйнований будинок, під завалами люди, горіли авто, нежитлова забудова, частково зруйнований одноповерховий будинок.
- Солом'янський район - падіння БПЛА на відкритій місцевості.
- Оболонський район - горіли автомобілі та трава, сталося займання на даху нежитлового будинку, горів склад.
Також була інформація щодо пожежі на відкритій території у Деснянському районі, але вона не підтвердилася.
Станом на 9:00 відомо про дев'ятьох загиблих у Києві. Попередньо, понад 70 людей отримали поранення, зокрема діти. На кількох локаціях ще тривають аварійно-рятувальні роботи.
За словами мера Києва Віталій Кличка, у лікарнях перебуває 31 особа, госпіталізовано п'ятеро дітей.
Масований обстріл України
Цієї ночі, 24 квітня, російська армія атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом ворога були Київ, Харків, а також Дніпропетровська, Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Сумська області і Запоріжжя.
У Києві найбільше пошкодження у Святошинському районі, там був частково зруйнований житловий будинок. Розбір завалів триває.
Мер Харкова повідомив, що росіяни за ніч 24 рази атакували місто ракетами та дронами. Були влучання у житлову забудову, відомо про двох постраждалих.
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