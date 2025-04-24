Летіло все - "Калібри", балістика і "Шахеди". КМВА уточнила наслідки атаки на Київ

Фото: КМВА уточнила наслідки атаки ракет і дронів на Київ 24 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російські окупанти в ніч на 24 квітня завдали комбінованого удару по Києву. Загарбники випустили ракети різних типів та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"Летіло все: "Калібри", балістика, "Шахеди". В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45", - зазначив Ткаченко. Наслідки атаки ворожих дронів та ракет зафіксовано у п'яти районах Києва, а саме: Голосіївський район - горіли автомобілі, гаражі, уламки впали на території нежитлової забудови. Сталося часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адмінбудівлі.

- горіли автомобілі, гаражі, уламки впали на території нежитлової забудови. Сталося часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адмінбудівлі. Шевченківський район - дрон упав на відкритій території, горіли гаражі та нежитлова забудова. Сталося руйнування адмінбудівлі.

- дрон упав на відкритій території, горіли гаражі та нежитлова забудова. Сталося руйнування адмінбудівлі. Святошинський район - частково зруйнований будинок, під завалами люди, горіли авто, нежитлова забудова, частково зруйнований одноповерховий будинок.

- частково зруйнований будинок, під завалами люди, горіли авто, нежитлова забудова, частково зруйнований одноповерховий будинок. Солом'янський район - падіння БПЛА на відкритій місцевості.

- падіння БПЛА на відкритій місцевості. Оболонський район - горіли автомобілі та трава, сталося займання на даху нежитлового будинку, горів склад. Також була інформація щодо пожежі на відкритій території у Деснянському районі, але вона не підтвердилася. Станом на 9:00 відомо про дев'ятьох загиблих у Києві. Попередньо, понад 70 людей отримали поранення, зокрема діти. На кількох локаціях ще тривають аварійно-рятувальні роботи. За словами мера Києва Віталій Кличка, у лікарнях перебуває 31 особа, госпіталізовано п'ятеро дітей.