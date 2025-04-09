РФ випустила по Україні 55 дронів з чотирьох напрямків. Як відпрацювала ППО

Російські обстріли України

Нагадаємо, що у ніч на 9 квітня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Найбільше ударів припало на місто Дніпро.

Унаслідок атаки постраждали 15 людей, з них восьмеро - у лікарнях. Стан переважно середньої тяжкості, одна людина - у легкому стані.

Крім того, росіяни вчора ввечері, 8 квітня, масовано вдарили дронами по Харкову. Внаслідок атаки були пошкодження, пожежі та є постраждалі.

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