РФ выпустила по Украине 55 дронов с четырех направлений. Как отработала ПВО

Российские обстрелы Украины

Напомним, что в ночь на 9 апреля российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Больше всего ударов пришлось на город Днепр.

В результате атаки пострадали 15 человек, из них восемь - в больницах. Состояние преимущественно средней тяжести, один человек - в легком состоянии.

Кроме того, россияне вчера вечером, 8 апреля, массированно ударили дронами по Харькову. В результате атаки были повреждения, пожары и есть пострадавшие.

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