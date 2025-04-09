У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Харкову: що відомо

Росіяни вчора ввечері, 8 квітня, масовано вдарили дронами по Харкову. Внаслідок атаки були пошкодження, пожежі та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Надзвичайники додали, що за попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу постраждали 2 особи.

Внаслідок атаки були влучання по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям, а також СТО.

"Увечері 8 квітня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах міста", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про атаку на Харків

Нагадаємо, що в Харкові було чутно та зафіксовано близько 20 ударів. Найбільше дісталося Основ'янівському району. Атака відбувалася в період з 21:00 до 23:00.

Унаслідок атаки постраждали цивільні підприємства, складські та виробничі приміщення, автомобілі і не тільки.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, двома постраждалими виявилися - чоловік близько 65 років з осколковими пораненнями голови та гострою реакцією на стрес, а також жінка, якій близько 55 років.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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