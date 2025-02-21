РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою

Обстріл України 20 лютого

Нагадаємо, вчора ворог завдав комбінованого удару по Україні. Росіяни випустили 161 дрон та 14 ракет (крилаті Х-101/Х-55 і балістичні - Іскандер-М/KN-23).

Сили ППО збили 80 ворожих дронів. Ще 78 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Російські окупанти два дні поспіль атакували об'єкти енергетики в Одеській області. Крім того, вчора росіяни масовано атакували газову інфраструктуру України. Були пошкоджені, зокрема, виробничі потужності.

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