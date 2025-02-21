РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой

Обстрел Украины 20 февраля

Напомним, вчера враг нанес комбинированный удар по Украине. Россияне выпустили 161 дрон и 14 ракет (крылатые Х-101/Х-55 и баллистические - Искандер-М/KN-23).

Силы ПВО сбили 80 вражеских дронов. Еще 78 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Российские оккупанты два дня подряд атаковали объекты энергетики в Одесской области. Кроме того, вчера россияне массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Были повреждены, в частности, производственные мощности.

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