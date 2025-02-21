РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой

Россия в ночь на 21 февраля выпустила по Украине 160 дронов. Также враг атаковал баллистическими ракетами Одесскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Напомним, что ночью в Киеве во время атаки дронов прогремели взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области.

Силы ПВО уничтожили 87 дронов. Еще 70 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий). Противовоздушная оборона работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Россияне выпустили 160 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов с пяти направлений - Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово. Также противник нанес удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Одесской области из Крыма.

Обстрел Украины 20 февраля

Напомним, вчера враг нанес комбинированный удар по Украине. Россияне выпустили 161 дрон и 14 ракет (крылатые Х-101/Х-55 и баллистические - Искандер-М/KN-23).

Силы ПВО сбили 80 вражеских дронов. Еще 78 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Российские оккупанты два дня подряд атаковали объекты энергетики в Одесской области. Кроме того, вчера россияне массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Были повреждены, в частности, производственные мощности.

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