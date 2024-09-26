UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ випустила три "Кинджала" в напрямку Старокостянтинова, наслідки непублічні

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 26 вересня, з 10:00 до 11:00 було зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору РФ. Вони були запущені у напрямку Старокостянтинова, Хмельницька область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, у небі РФ перебувало чотири винищувачі МіГ-31K. На даний момент інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною

У зв’язку з цим, мешканцям регіону нагадують про необхідність негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо з огляду на загрозу використання ракет "Кинджал".

Старокостянтинів, місто у Хмельницькій області, часто стає об'єктом ворожих повітряних атак через розташування одного з ключових військових аеродромів України.

Раніше військові експерти зазначали, що росіяни можуть завдавати ударів по цьому регіону, оскільки припускають можливе базування винищувачів F-16. Більше інформації на цю тему - у матеріалі РБК-Україна.

Третя масштабна тривога за день

Вранці 26 вересня, після нічної атаки, в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що становлять складну ціль для української ППО.

Відомо, що російські окупанти здійснили пуски ракет "Кинджал". Зокрема, окупанти спрямували ракети на місто Старокостянтинів Хмельницької області.

Під час першої тривоги в Києві було чути вибух, проте Київська міська військова адміністрація повідомила, що ракетного удару не було, і ППО не застосовувалася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України