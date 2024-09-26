В Україні третя за день масштабна повітряна тривога. Росія підняла МіГ-31К
Масштабна повітряна тривога в Україні 26 вересня була оголошена втретє за день. Росія знову підняла МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Третю масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні близько 11:36. Військові зафіксували зліт у Росії винищувача-перехоплювача МіГ-31К.
"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.
Карта повітряних тривог станом на 11:40
Повітряні тривоги через МіГ-31К
Сьогодні в Україні вже тричі оголошували повітряні тривоги через зліт російських літаків МіГ-31К. Під час першої тривоги у Києві чули вибух. Проте міська влада зазначає, що росіяни не завдавали ракетного удару по столиці, а ППО не працювала.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" з МіГ-31К. Зокрема, окупанти спрямували ракети на місто Старокостянтинів Хмельницької області. Там знаходиться військовий аеродром.
Нагадаємо, що вночі росіяни завдали комбінованого удару по Україні, випустивши шість ракет та 78 "Шахедів". Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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