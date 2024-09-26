В Україні третя за день масштабна повітряна тривога. Росія підняла МіГ-31К

Масштабна повітряна тривога в Україні 26 вересня була оголошена втретє за день. Росія знову підняла МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Третю масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні близько 11:36. Військові зафіксували зліт у Росії винищувача-перехоплювача МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 11:40

Повітряні тривоги через МіГ-31К

Сьогодні в Україні вже тричі оголошували повітряні тривоги через зліт російських літаків МіГ-31К. Під час першої тривоги у Києві чули вибух. Проте міська влада зазначає, що росіяни не завдавали ракетного удару по столиці, а ППО не працювала.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" з МіГ-31К. Зокрема, окупанти спрямували ракети на місто Старокостянтинів Хмельницької області. Там знаходиться військовий аеродром.