РФ выпустила три "Кинжала" в направлении Староконстантинова, последствия непубличные

Сегодня, 26 сентября, с 10:00 до 11:00 было зафиксировано три пуска аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства РФ. Они были запущены в направлении Староконстантинова, Хмельницкая область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
По предварительным данным, в небе РФ находилось четыре истребителя МиГ-31K. На данный момент информация о местах прилетов или поражений не является публичной
В связи с этим, жителям региона напоминают о необходимости немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги, особенно учитывая угрозу использования ракет "Кинжал".
Староконстантинов, город в Хмельницкой области, часто становится объектом вражеских воздушных атак из-за расположения одного из ключевых военных аэродромов Украины.
Ранее военные эксперты отмечали, что россияне могут наносить удары по этому региону, поскольку предполагают возможное базирование истребителей F-16. Больше информации на эту тему – в материале РБК-Украина.
Утром 26 сентября, после ночной атаки, в Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробалистических ракет "Кинжал", составляющих сложную цель для украинского ПВО.
Известно, что российские оккупанты осуществили пуски ракет "Кинжал". В частности, оккупанты направили ракеты на город Староконстантинов Хмельницкой области.
Во время первой тревоги в Киеве был слышен взрыв, однако Киевская городская военная администрация сообщила, что ракетного удара не было, и ПВО не применялось.
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