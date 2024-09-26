РФ выпустила три "Кинжала" в направлении Староконстантинова, последствия непубличные

По предварительным данным, в небе РФ находилось четыре истребителя МиГ-31K. На данный момент информация о местах прилетов или поражений не является публичной

В связи с этим, жителям региона напоминают о необходимости немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги, особенно учитывая угрозу использования ракет "Кинжал".

Староконстантинов, город в Хмельницкой области, часто становится объектом вражеских воздушных атак из-за расположения одного из ключевых военных аэродромов Украины.

Ранее военные эксперты отмечали, что россияне могут наносить удары по этому региону, поскольку предполагают возможное базирование истребителей F-16. Больше информации на эту тему – в материале РБК-Украина.