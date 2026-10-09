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РФ випустила понад сотню реактивних дронів і не тільки: як відпрацювала ППО

08:27 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: як впоралась ППО з реактивними дронами (Getty Images)

У ніч на 9 жовтня Росія запустила по Україні 136 ударних дронів. Сили оборони збили або подавили більшість із них, але є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

З вечора, 8 жовтня, ворог використав 136 дронів. Це ударні Shahed, 93 з яких реактивні, а також "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Дрони летіли з напрямків Орла і Приморсько-Ахтарська в Росії, а також з окупованого Донецька та окупованого Гвардійського в Криму.

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 114 ворожих дронів. Серед них Shahed (77 з них реактивні), "Гербера" та дрони інших типів.

Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксували на 8 локаціях. Ще на 7 локаціях впали уламки збитих дронів.

Атака триває, у небі залишається кілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня Польща підняла бойову авіацію через спроби Росії атакувати дронами західні області України.

Наземні системи ППО та радіолокаційна розвідка в Польщі теж перебувають у стані готовності.

Також ми писали, що вранці 9 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю.

За оновленими даними, у місті загинула одна людина, а постраждалих стало 7.

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