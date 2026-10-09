РФ випустила понад сотню реактивних дронів і не тільки: як відпрацювала ППО

У ніч на 9 жовтня Росія запустила по Україні 136 ударних дронів. Сили оборони збили або подавили більшість із них, але є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
З вечора, 8 жовтня, ворог використав 136 дронів. Це ударні Shahed, 93 з яких реактивні, а також "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".
Дрони летіли з напрямків Орла і Приморсько-Ахтарська в Росії, а також з окупованого Донецька та окупованого Гвардійського в Криму.
За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 114 ворожих дронів. Серед них Shahed (77 з них реактивні), "Гербера" та дрони інших типів.
Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксували на 8 локаціях. Ще на 7 локаціях впали уламки збитих дронів.
Атака триває, у небі залишається кілька ворожих дронів.
Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня Польща підняла бойову авіацію через спроби Росії атакувати дронами західні області України.
Наземні системи ППО та радіолокаційна розвідка в Польщі теж перебувають у стані готовності.
Також ми писали, що вранці 9 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю.
За оновленими даними, у місті загинула одна людина, а постраждалих стало 7.