RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ выпустила более сотни реактивных дронов и не только: как отработала ПВО

08:27 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: как справилась ПВО с реактивными дронами (Getty Images)

В ночь на 9 октября Россия запустила по Украине 136 ударных дронов. Силы обороны сбили или подавили большинство из них, но есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С вечера, 8 октября, враг использовал 136 дронов. Это ударные Shahed, 93 из которых реактивные, а также "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Дроны летели по направлениям Орла и Приморско-Ахтарска в России, а также из оккупированного Донецка и оккупированного Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 114 вражеских дронов. Среди них Shahed (77 из них реактивны), "Гербера" и дроны других типов.

Попадание вражеских средств воздушного нападения зафиксировали на 8 локациях. Еще на 7 локациях упали обломки сбитых дронов.

Атака продолжается, в небе остается несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 9 октября Польша подняла боевую авиацию из-за попыток России атаковать дронами западные области Украины.

Наземные системы ПВО и радиолокационная разведка в Польше тоже находятся в готовности.

Также мы писали, что утром 9 октября россияне ударили по Запорожью.

По обновленным данным, в городе погиб один человек, а пострадавших стало 7 человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевПВОАтака дронов