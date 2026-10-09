РФ выпустила более сотни реактивных дронов и не только: как отработала ПВО

В ночь на 9 октября Россия запустила по Украине 136 ударных дронов. Силы обороны сбили или подавили большинство из них, но есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
С вечера, 8 октября, враг использовал 136 дронов. Это ударные Shahed, 93 из которых реактивные, а также "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".
Дроны летели по направлениям Орла и Приморско-Ахтарска в России, а также из оккупированного Донецка и оккупированного Гвардейского в Крыму.
По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 114 вражеских дронов. Среди них Shahed (77 из них реактивны), "Гербера" и дроны других типов.
Попадание вражеских средств воздушного нападения зафиксировали на 8 локациях. Еще на 7 локациях упали обломки сбитых дронов.
Атака продолжается, в небе остается несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 9 октября Польша подняла боевую авиацию из-за попыток России атаковать дронами западные области Украины.
Наземные системы ПВО и радиолокационная разведка в Польше тоже находятся в готовности.
Также мы писали, что утром 9 октября россияне ударили по Запорожью.
По обновленным данным, в городе погиб один человек, а пострадавших стало 7 человек.