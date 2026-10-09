РФ выпустила более сотни реактивных дронов и не только: как отработала ПВО

С вечера, 8 октября, враг использовал 136 дронов. Это ударные Shahed, 93 из которых реактивные, а также "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Дроны летели по направлениям Орла и Приморско-Ахтарска в России, а также из оккупированного Донецка и оккупированного Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 114 вражеских дронов. Среди них Shahed (77 из них реактивны), "Гербера" и дроны других типов.

Попадание вражеских средств воздушного нападения зафиксировали на 8 локациях. Еще на 7 локациях упали обломки сбитых дронов.

Атака продолжается, в небе остается несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 9 октября Польша подняла боевую авиацию из-за попыток России атаковать дронами западные области Украины.