РФ випускає по Херсонській області до 38 авіабомб щодня, - ОВА

Спікер Херсонської ОВА розповів, що Росія не випускає по області великої кількості ракет, але атакує авіабомбами, які майже неможливо збити. Він зазначив, що ці снаряди летять дуже низько і швидко запускаються.

"Такої кількості авіабомб, які зараз летять на Херсонську область, ніколи не було, якщо раніше випускали 2-3 за добу, то зараз вже 38. Що до руйнувань - якщо вони влучають в будинок - то від будинку нічого не залишається, і поряд руйнуються будинки вибуховою хвилею", - заявив Толоконніков.

Варто зазначити, що керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 21 жовтня повідомляв, що окупанти випустили по Херсонській області 24 авіабомби.

Обстріли Херсонської області

Російські війська захопили Херсонську область у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення в Україну. Вже у листопаді українські сили повернули Херсон та частину населених пунктів під свій контроль.

При цьому російські війська продовжують обстріли Херсона і, зокрема, Берислава та району, з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Наприклад, російські окупанти цілий день 25 вересня обстрілювали Берислав. Загалом троє людей загинули, двоє отримали поранення. А 18 жовтня російські війська скинули авіабомби на Бериславський район. Загинула людина.