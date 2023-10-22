РФ выпускает по Херсонской области до 38 авиабомб ежедневно, - ОВА

Российские оккупационные войска наносят почти по 40 ударов авиабомбами по Херсонской области каждый день.
Об этом заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
Спикер Херсонской ОВА рассказал, что Россия не выпускает по области большого количества ракет, но атакует авиабомбами, которые почти невозможно сбить. Он отметил, что эти снаряды летят очень низко и быстро запускаются.
"Такого количества авиабомб, которые сейчас летят на Херсонскую область, никогда не было, если раньше выпускали 2-3 в сутки, то сейчас уже 38. Что касается разрушений – если они попадают в дом – то от дома ничего не остается, и рядом разрушаются дома взрывной волной", - заявил Толоконников.
Следует отметить, что руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин 21 октября сообщал, что оккупанты выпустили по Херсонской области 24 авиабомбы.
Российские войска захватили Херсонскую область в феврале 2022 г. во время масштабного вторжения в Украину. Уже в ноябре украинские силы вернули Херсон и часть населённых пунктов под свой контроль.
При этом российские войска продолжают обстрелы Херсона и, в частности, Берислава и района, с территории временно оккупированного левобережья Херсонской области.
К примеру, российские оккупанты целый день 25 сентября обстреливали Берислав. В общей сложности три человека погибли, двое получили ранения. А 18 октября русские войска сбросили авиабомбы на Бериславский район. Погиб человек.
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