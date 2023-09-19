РФ виправдовує війну , посилаючись на "жахливу брехню", - представник України в Гаазі

Росія виправдовує війну проти України, посилаючись на "жахливу брехню", заявляючи, що вторгнення країни-агресора нібито мало зупинити геноцид.
Про це заявив суддям представник України Антон Кориневич під час засідання Міжнародного суду ООН в Гаазі у позові України проти Росії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Міжнародне співтовариство прийняло Конвенцію про геноцид, щоб захищати. Росія посилається на Конвенцію про геноцид, щоб знищувати", - заявив Кориневич.
Він закликав Міжнародний суд ООН прийняти рішення про те, що він має юрисдикцію для повного розгляду справи, і врешті-решт постановити, що Росія повинна виплатити репарації за вторгнення під фальшивим приводом.
"Чи може держава використовувати неправдиві звинувачення в геноциді як привід для руйнування міст, бомбардувань цивільного населення та депортації дітей з їхніх домівок? Коли так цинічно зловживають Конвенцією про геноцид, чи є суд безсилим? Відповідь на ці питання має бути "ні", - сказав представник України.
Позов України проти РФ
Нагадаємо, 18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі поновив слухання у позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид.
Україна намагається довести, що Росія порушила Конвенцію 1948 року, оскільки Кремль виправдовує своє вторгнення тим, що нібито запобігає "геноциду" росіян з боку Києва.
Додамо, що Конвенція визначає геноцид як злочини, вчинені "з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку".
Нагадаємо, що в червні більшість суддів Міжнародного суду ООН підтримали рішення щодо долучення 32 країн до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
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