РФ оправдывает войну, ссылаясь на "ужасную ложь", - представитель Украины в Гааге

"Международное сообщество приняло Конвенцию о геноциде, чтобы защищать. Россия ссылается на Конвенцию о геноциде, чтобы уничтожать", - заявил Кориневич.

Он призвал Международный суд ООН принять решение о том, что у него есть юрисдикция для полного рассмотрения дела, и в конце концов постановить, что Россия должна выплатить репарации за вторжение под фальшивым предлогом.

"Может ли государство использовать ложные обвинения в геноциде как повод для разрушения городов, бомбардировок гражданского населения и депортации детей из их домов? Когда так цинично злоупотребляют Конвенцией о геноциде, суд бессилен? Ответ на эти вопросы должен быть "нет", - сказал представитель Украины.

Иск Украины против РФ

Напомним, 18 сентября Международный суд ООН в Гааге возобновил слушания в иске Украины против России по конвенции о геноциде.

Украина пытается доказать, что Россия нарушила Конвенцию в 1948 году, поскольку Кремль оправдывает свое вторжение тем, что якобы предотвращает "геноцид" россиян со стороны Киева.

Добавим, что Конвенция определяет геноцид как преступления, совершенные "намеренно уничтожить полностью или частично любую национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую".

Напомним, что в июне большинство судей Международного суда ООН поддержали решение о приобщении 32 стран к иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.