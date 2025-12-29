РФ вимагає більшого, ніж Україна: ISW розкрив умови Кремля для завершення війни

У звіті ISW зазначається, що Москва наполягає не лише на територіальних поступках, а й на виконанні ширших вимог до України, НАТО та Заходу загалом. Зокрема, Росія прагне змін у безпековій архітектурі Європи та обмеження впливу НАТО, що виходить за рамки суто українського питання.

"Останні заяви Кремля суперечать кільком позиціям, які Трамп представив як основу для закінчення війни. Кремль неодноразово відхиляв гарантії безпеки для України, запропоновані Європою. Представники Кремля також закликали включити до будь-якої майбутньої мирної угоди вимоги Росії про припинення розширення НАТО та відведення його кордонів", - зазначають в ISW.

Аналітики підкреслюють: будь-яка мирна угода, яка не враховує цих ширших вимог Кремля, не задовольнить Росію. Відповідно, такий формат домовленостей навряд чи приведе до тривалого миру або до нормалізації відносин між Росією та Європою чи США.