РФ требует большего, чем Украина: ISW раскрыл условия Кремля для завершения войны

В отчете ISW отмечается, что Москва настаивает не только на территориальных уступках, но и на выполнении более широких требований к Украине, НАТО и Западу в целом. В частности, Россия стремится к изменениям в архитектуре безопасности Европы и ограничению влияния НАТО, что выходит за рамки сугубо украинского вопроса.

"Последние заявления Кремля противоречат нескольким позициям, которые Трамп представил как основу для окончания войны. Кремль неоднократно отклонял гарантии безопасности для Украины, предложенные Европой. Представители Кремля также призвали включить в любое будущее мирное соглашение требования России о прекращении расширения НАТО и отводе его границ", - отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают: любое мирное соглашение, которое не учитывает этих более широких требований Кремля, не удовлетворит Россию. Соответственно, такой формат договоренностей вряд ли приведет к длительному миру или к нормализации отношений между Россией и Европой или США.