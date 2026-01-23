РФ використовувала ракету 48Н6Е2, призначену для зарубіжних замовників

Уперше за весь час війни серед уламків ракет, якими Росія завдавала ударів по Україні, було ідентифіковано експортну версію зенітної ракети для систем С-300 і С-400.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS.
Використання ракет, спочатку призначених для зарубіжних замовників, стало тривожним сигналом для міжнародних партнерів РФ. Йдеться про зенітну ракету 48Н6Е2, яка раніше ніколи не фіксувалася в бойовому застосуванні всередині України.
Серед уламків уперше було точно встановлено зенітну ракету 48Н6Е2, що застосовується у складі С-300ПМУ2 "Фаворит" і С-400. До цього моменту фактів використання експортних версій подібних ракет зафіксовано не було.
На збережених фрагментах ракети виявлено шильдики і серійні номери. Буква "Е" в індексі прямо вказує на експортне призначення виробу. При цьому параметри 48Н6Е2 повністю збігаються з версією 48Н6М, включно із заявленою дальністю ураження до 200 км.
Застосування експортної ракети не створює додаткових військових ризиків. Однак сам факт її використання свідчить про брак штатних боєприпасів і ставить під сумнів здатність РФ виконувати чинні експортні контракти.
48Н6Е2 могла бути вироблена виключно для іноземних замовників. Системи С-300ПМУ2 постачали Азербайджану, Алжиру, Ірану, Китаю та Сирії, а С-400 - Алжиру, Білорусі, Індії, Китаю та Туреччині.
На сьогоднішній день у стадії виконання залишається тільки контракт з Індією, яка з 2018 року очікувала поставку п'яти полкових комплектів С-400, але отримала лише три.
Після операції "Сіндур" навесні 2025 року і масштабного протистояння з Пакистаном саме Індія залишається єдиним оператором російських ЗРК, який гостро потребує поповнення ракетних запасів.
Водночас не можна повністю виключати й інші напрямки, включно з Іраном, чиї системи ППО опинилися під серйозним питанням після ударів Ізраїлю влітку 2025 року.
Нагадуємо, що під час нічної атаки 20 січня Росія, за попередніми оцінками, могла вперше задіяти проти України навчальні ракети РМ-48У, які, за версією західних медіа, використовуються як допоміжний інструмент для перевантаження та виснаження української системи протиповітряної оборони.
Зазначимо, що компанія Destinus презентувала крилату ракету Ruta Block 2 - модернізовану версію попередньої моделі, що отримала суттєво поліпшені тактико-технічні характеристики і розглядається як повноцінний засіб бойового застосування проти російських військ.